أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-8-2021.. وصعود عيار 21

ارتفاعٌ كبير شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 13-8- 2021، في رحلة تصحيح مسار بعد هبوط عنيف مسبقًا ليعوض الذهب جزءًا من خسائره، ليصعد في بداية التعاملات الصباحية اليوم عند محالّ الصاغة في السوق المحلية؛ على خلفية صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن.

وصعد سعر جرام الذهب محليًّا بنحو جنيهين على مدار تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 773 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس والتى سجلت 771 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-8-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (884 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الذي سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الآن ليسجل 884 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعر في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (773 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنحو جنيهين في التعاملات ليبلغ 773 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (662 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 طريقه نحو الصعود بشكل ملحوظ ليسجل 662 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6184 جنيهًا)

وصعد سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6184 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27404 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 884 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1855 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قِبل المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.