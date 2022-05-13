أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-5-2022.. وعيار 21 يتراجع 125 جنيها في أسبوع



ثبات جديد بعد انهيار حاد سجله سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن في ظل عدم تحرك الأسعار اخر ايام التداولات الاسبوعية ، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-5-2022 في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغه وتسجيله اقل سعر في أسبوعين.

وسجلت اوقية الذهب مستوى متدن للغاية تأثرت بها الأسعار محليا ليخسر سعر الذهب نحو 125 جنيها للجرام الاسبوع الجاري ، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1125 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره امس ، غير شامله المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1285 جنيها)

العيار الاعلي سعرا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة شهد ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1285 جنيها للجرام صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1125 جنيه)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل استقرارا ملحوظا في التعاملات ليبلغ 1125 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليبلغ 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9000 جنيه)

فيما فقد سعر الجنيه الذهب في مصر قرابة 1000 جنيها ليبلغ اليوم نحو 9000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39680 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.285 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1825 دولارًا للاوقية ، فيما تسود بعض التوقعات بمعاودة الصعود مجددا عالميا