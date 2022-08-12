أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-8-2022.. وتراجع عيار 21

هبوط طفيف خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن سجله سعر الذهب اليوم عالميًّا، لتنخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-8-2022 خلال التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية؛ على خلفية انخفاض قوي في الطلب على المعدِن الأصفر نتيجة تسجيله مستويات مرتفعة.

وعلمت “المال” من مصدر بشعبة الذهب أن انخفاض الطلب دفع الجرام للتراجع بنحو 14 جنيهًا خلال تعاملات أمس واليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1040 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره، صباح أمس، التى سجلت 1054 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1190 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم، ليسجل 1190 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1040 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضًا، لليوم الثاني، بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1040 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (892 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا بشكل قوي على مدار الأسبوع ليسجل 892 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8320 جنيهًا)

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 96 جنيهًا على مدار يومين ليبلغ 8320 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهار سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل 36890 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.190 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم ليسجل 1785 دولارًا على مدار التعاملات اليوم وأمس، بعد أن بلغت أعلى سعر في أسبوع عند 1795 دولارًا.