أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-11-2021.. وعيار 21 يتراجع 3 جنيهات

شهد سعر الذهب تراجعًا جديدًا بعد صعود الأسعار على مدار يومين ليفقد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه مجددًا، وتنخفض أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-11-2021 بشكل ملحوظ في مطلع تعاملات اليوم، بالتزامن مع قيام المستثمرين خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن، بالبيع لجني الأرباح بعد ارتفاع المعدن أكثر من 3%.

وخسر الجنيه الذهب الآن في تعاملات سوق الصاغة نحو 24 جنيهًا، فيما فقَد الجرام نحو 3 جنيهات، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا الآن نحو 801 جنيه، مقارنة بسعره في تعاملات مساء أمس التى سجلت 804 جنيهات، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (912 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بنحو 3 جنيهات بعد أن سجل تراجعًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 912 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 801 جنيه)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 801 جنيه؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا و انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (689 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا هبوطًا محليًّا ليسجل 689 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6404 جنيهات)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الآن بشكل ملحوظ ويسجل نحو 6404 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28272 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 912 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما هبط سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل قوي خلال التعاملات اليوم بنحو 10 دولارات لتسجل نحو 1850 دولارًا.