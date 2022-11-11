أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-11-2022.. واشتعال عيار 21 ليسجل أعلى مستوى بتاريخه

اشتعلت صباحا أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-11-2022 بشكل كبير في افتتاحية تعاملات محال الصاغة ، على خلفية قفزة كبيرة في سعر المعدن الاصفر خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن بحوالى 55 دولارات للاوقية.

ووفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن سعر الذهب قفز ليسجل أعلي مستوي له بالتاريخ ، بعد ارتفاع الجرام بحوالى 30 جنيها ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1260 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الجرام مساء امس التى بلغت 1230 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1440 جنيها)

واشتعل سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة وهو العيار الاعلى سعرا في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1440 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1260 جنيه)

وقفزت أسعار الذهب عيار 21 ، بشكل قوي بعد ارتفاعها 30 جنيها للجرام في التعاملات ليبلغ 1260 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1082 جنيهًا)

واستفاد ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليقفز عند اعلي سعر في التاريخ ليبلغ 1082 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10080 جنيه)

وبلغت ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 240 جنيها ليسجل نحو 10080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44640 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.440 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1760 دولار مع تخوفات من هبوطها مجددا.