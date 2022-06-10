أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-6-2022.. وعيار 21 عند أقل مستوى منذ مارس

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-6-2022 شهدت استقرارا ملحوظا خلال بداية التعاملات الصباحيه بسوق الصاغه ، على خلفيه ثبات اوقية الذهب عالميا في بورصة المعادن في اخر ايام تعاملات البورصة الاسبوعية .

واضاف نجيب ان سعر الذهب سجل ثباتا بعد تراجعه لاقل مستوي منذ مارس الماضي ، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي عند نحو 998 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1140 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الاعيرة شهد استقرار خلال التعاملات الآن ليبلغ 1140 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 998 جنيه)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اي تغير ليواصل ثباته صباح اليوم ويبلغ 998 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (855 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7984 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7984 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35340 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليبلغ حوالي 1.140 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب في تعاملاتها العالمية خلال صباح اليوم لتسجل نحو 1842 دولار ، وتسود ضبابيه في تعاملات البورصة وحول مستقبل المعدن الاصفر في ظل ترقب الاسواق للاعلان عن سعر الفائدة الامريكية.