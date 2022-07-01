أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-7-2022.. وعيار 21 يخسر 3 جنيهات

شهدت كافة أعيرة المعدن الأصفر انخفاضا ملحوظا في البورصات العالمية خلال التعاملات على مدار اليوم ، ويتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-7-2022 بشكل كبير في مطلع تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات الآن ، بعد خسارة أوقية الذهب نحو 10 دولارات بالبورصة.

ويأتي التراجع الكبير في أوقية الذهب نتيجة ارتفاع سعر الدولار الامريكي عالميا لأعلى مستوي في 20 عاما ، ليخسر سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وشيوعا نحو 3 جنيهات ، ليصبح سعره نحو 990 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 993 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1136 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1136 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (990 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ويخسر الجرام نحو 3 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 990 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (849 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 849 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7920 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 7920 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35216 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.136 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1795 دولارا مساء اليوم بعد تسجيلها نحو 1806 دولارات أمس ليحدث حركة هبوط قوية الآن.