تراجعت أعيرة المعدن الاصفر ويتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-4-2022 وتنخفض بشكل ملحوظ في مطلع تعاملات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات الان ، بعد هبوط اوقية نحو 10 دولار في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط التذبذب صعودا وهبوطا.

وفقد جرام الذهب اليوم في مصر 3 جنيهات في التعاملات الان ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 977 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 980 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1114 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1114 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (977 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع نحو جنيها على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 977 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (840 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 840 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7812 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 6632 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34565 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.115 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1935 دولار صباح اليوم وينخفض معها سعر الذهب في مصر