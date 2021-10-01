أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-10-2021 واستقرار عيار 21

استقرار جديد سجلته أسعار اوقية الذهب خلال تعاملاتها اليومية في بورصة المعادن العالمية بعد صعود كبير امس باكثر من 30 دولار للاوقية ، ليتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-10-2021 بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة صباحا.

وارتفعت أسعار الذهب أمس مساءا بقيمة 10 جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 770 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس مساءا ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب جديد

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-10-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

ويعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري ليستقر خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيه)

كما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 770 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6160 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6160 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27311 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1754 دولارًا.

ويؤكد عدد من تجار الذهب ان الوقت الحالى هو الانسب لشراء الذهب والاستثمار فيه وسط هبوط الاسعار وتسجيلها مستويات متدنيه خلال الاسبوع الجاري حيث يعد الذهب هو الملاذ الآمن عند المستثمرين