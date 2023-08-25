أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة.. عيار 21 يخسر 10 جنيهات مساءً



كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-8-2023 في سوق الصاغة المحلية، بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية بقيمة 8 دولارات.

وأظهرت بيانات الشعبة وجود خسائر بنحو 10 جنيهات، ليخسر سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر، ويتراجع عند 2270 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام البالغ 2280 جنيها صباح اليوم، غير شامل المصنعية، والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2595 جنيها)

وما زال سعر الذهب عيار 24 يواصل انخفاضه الطفيف في التداولات المسائية، وهو اعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 2595 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر، لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2270 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعه على مدار اليوم متأثرا بهبوط الأوقية، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2270 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1946 جنيهًا)

كما هبط مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا بقيمة 10 جنيها ليبلغ 1946 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18160 جنيها)

وتحول سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لتكبد خسائر جديدة بحوالى 80 جنيها ليبلغ نحو 18160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وتراجع في التداولات المسائية سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 80445 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.595 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

شهدت البورصة العالمية للمعادن هبوط جديد في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ لتسجل نحو 1912 دولارا.