أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة.. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات للجرام

ارتفع مجددا أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-8-2023 في التداولات المسائية بسوق الصاغه المحلية بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 1% ، فيما استفاد من صعود سعر اوقية الذهب في اخر ايام تداولات بورصة المعادن الدولية بشكل طفيف ، مع تذبذب مستويات العرض والطلب محليا.

علمت المال من مصادر في شعبة المجوهرات بالغرف التجارية، ان سعر الجرام تحرك بنحو 5 جنيهات للجرام مساء، وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2160 جنيه للجرام، مقارنة بسعره مساء امس البالغ 2155 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

ولاول مرة منذ 3 ايام ارتفع المعدن الاصفر محليا ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوق الصاغة نحو 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيه)

وقفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ضعيف في التداولات المسائية ليبلغ 2160 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1851 جنيهًا)

وصعد بشكل ضعيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل تكلفة في السوق المحلي عند مستويات 1851 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيه)

فيما حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارباح بقيمة 40 جنيها ليبلغ 17280 جنيه، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستفاد سعر سبيكة الذهب عيار 24 من صعود نظيرتها العالمية لتسجل نحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 صعود الر حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع في منتصف جلسة اليوم خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن سعر أوقية الذهب خلال التعاملات لتسجل نحو 1942 دولار.