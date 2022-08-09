أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-8-2022.. وعيار21 يواصل صعوده

اشتعلت أسعار أوقية الذهب بتعاملات البورصة العالمية للمعادن لتلامس نحو 1800 دولار ، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-8-2022 بشكل طفيف صباح اليوم ، وسط ترقب لسعر الدولار امام الجنيه في البنوك المحلية.

شهد سعر جرام الذهب ارتفاعا طفيفا بواقع 3 جنيهات ، ويصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1078 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1075 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار والتى تتراوح ما بين 50-80 جنيها على الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-8-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1228 جنيها)

ثلاثه جنيها ارباحا سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الان ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1228 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1078 جنيه)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1078 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (925 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 925 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8624 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8624 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38068 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.228 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1792 دولار ، مقارنة بنحو 1782 امس.