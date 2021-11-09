أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-11-2021 وارتفاع عيار 21

أرتفاع طفيف سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-11-2021 خلال بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، على خلفيه ارتفاع اوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن ، وسط تذبذب في الأسعار.

وربح سعر الذهب الآن جنيها للجرام في ثاني ايام التعاملات بالسوق ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 788 جنيه للجرام، مقارنة بسعر في تداولات امس التى سجلت 787 جنيها، غير متضمنة المصنعية وسط اتجاه صعودي في البورصة العالميه

سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (899 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة والذي ربح جنيها بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 899 جنيها، مقارنة بسعر امس علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (788 جنيه)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 788 جنيه؛ بدلا من 787 جنيها للجرام امس علما بانه العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعود بنحو جنيها واحدا ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6304 جنيه)

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 8 جنيهات ليبلغ سعره نحو 6304 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27869 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 899 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الان بنحو 12 دولار للاوقية لتسجل الان نحو 1826 دولار.



