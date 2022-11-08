أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-11-2022.. واستقرار عيار 21

شهدت أوقية الذهب انخفاضا طفيفا في مطلع تداولاتها بالبورصة الدولية للمعادن، لكنها لم تؤثر على أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-11-2022 والذي سجل ثباتا ملحوظا خلال بداية تعاملات اليوم بجميع محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

ويترقب سوق الصاغة أداء سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية بعد اشتعال المعدن الأصفر الأيام الماضية، وسط ثبات حاليا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1225 جنيها للجرام، وهو نفس سعره أمس واليوم.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1400 جنيه)

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 24 على مستوياته بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1400 جنيه، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1225 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صباح اليوم ليبلغ 1225 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1049 جنيهًا)

فيما شهد العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة استقرار ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 1049 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9800 جنيه)

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43400 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.4 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1668 دولارا، على خلفية تحرك سعر الدولار امام باقي العملات عالميا بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية.