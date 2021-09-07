أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-9-2021.. وتراجع عيار 21

تراجع جديد وبشكل طفيف شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-9–2021 بمطلع تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة بجميع المحافظات، على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية لليوم الثاني على التوالي.

وخسر سعر الذهب في مصر جنيها الآن بعد تراجعه جنيهين أمس ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس المسائية التى سجلت 790 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-9–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (902 جنيه)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل طفيف خلال التعاملات الآن ليسجل 902 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيها)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 789 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

واستمر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في الهبوط محليا ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيها)

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 6312 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانخفض سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27995 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 902 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1813 دولارا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث تسجل تذبذبا كبيرا وتشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.