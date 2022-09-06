أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-9-2022.. وارتفاع عيار 21

تحرك طفيف وتذبذب في ثاني ايام التداول في بورصة المعادن العالمية ، صعد معها أسعار الذهب صباح اليوم في مصر الثلاثاء 6-9-2022 عقب قفزة في سعر الذهب اليوم مع ترقب الأسواق لأزمة قطع امدادات الغاز الروسي عن القارة العجوز منذ ايام

وربح سعر الجرام في مصر جنيهان ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1110 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الاغلاق امس على مستوي 1108 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-9-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

ولازال عيار 24 هو العيار الاغلي والاقل مبيعا في مصر نظرا لثمنه المرتفع ، حيث ارتفع ليبلغ 1270 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1110 جنيه)

وبعد استقراره علي مدار يومان ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ ليبلغ 1110 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 952 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8880 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8880 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39312 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1714 دولار.