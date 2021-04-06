أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-4-2021 واستقرار عيار 21

واصلت أوقية الذهب الثبات ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-4-2021، بشكل ملحوظ في مطلع التعاملات الصباحية في محال الذهب بسوق الصاغة المحلية بشكل ملحوظ.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا، إن أسعار الذهب اليوم في مصر لم تشهد أي تغير يذكر ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 758 جنيهًا للجرام، وهي نفس الأسعار خلال التعاملات المسائية امس غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم فيلت ل مصر الثلاثاء 6-4-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (866 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 866 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (758 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 شكل ملحوظ ليسجل 758 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (649 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 649 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6064 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6064 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26846 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 866 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1732 دولارا ببداية التعاملات.

تذبذب سعر الذهب في مصر وتراجع المبيعات

واوضح نجيب للمال ان هناك تذبذبا في سعر الذهب ارتفاعا وهبوطا بقيمة جنيهان او جنيها ، نتيجة لتذبذب السعر العالمي، لافتا إلى أنه برغم تسجيل سعر الذهب مستوى متدن إلا أن مبيعات الذهب في مصر مازالت متراجعه وتسجل مستوي سيئًا.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.