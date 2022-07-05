أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-7-2022.. واستقرار عيار 21

ثبات جديد في مطلع التعاملات شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-7-2022 في سوق الصاغة بمصر، رغم هبوط أوقية الذهب نحو 3 دولارات للأوقية البورصة العالمية للمعادن صباحا إلا أن ذلك لم يؤثر على سعر المعدن في السوق المحلية مع ترقب للمتعاملين.

ويسود تذبذب للمعدن الأصفر عالميا ومحليا بعد تأثره بقوة عقب ارتفاع سعر الدولار عالميا وزيادة سعر الفائدة الأمريكية، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 988 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1134 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مستوياته ليسجل العيار أقل بيعا نحو 1134 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (988 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثبات متواصل في التعاملات ليبلغ 988 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين القبلي والبحري حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (846 جنيهًا)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ف استقر ايضا ليبلغ 846 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر انتشارا في القاهرة وجزء من الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيهات)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ملحوظ عند 7904 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35154 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.134 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

يذكر أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرارا بالتعاملات اليوم نحو 1802 دولارًا للأوقية صباحا.