أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-4-2022.. واستقرار عيار 21

استقرار جديد سجله سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن، لتثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-4-2022 في مطلع تداولات المحال في الفترة الصباحية بسوق الصاغة المحلية، بعد إغلاقها أمس على ارتفاع ملحوظ بالمعدن الأصفر.

وربح سعر الذهب امس نحو 6 جنيهات، قبل أن ينهي تعاملاته على ثبات، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 975 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس، غير شاملة المصنعية.

أسعار الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1116 جنيها)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثباتا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1116 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (975 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 975 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (835 جنيها)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 835 جنيها فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7800 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34565 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.115 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1930 دولارًا للأوقية، فيما تسود توقعات باحتمالية صعود المعدن الأصفر مع استمرار حرب روسيا وأوكرانيا وعدم التوصل لاتفاق بين البلدين، كما يتأثر الذهب بسعر الدولار أمام الجنيه.