أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-7-2023.. عيار 21 يتراجع 5 جنيهات

انخفض في التداولات المسائية في سوق الصاغة أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-7-2023 بشكل طفيف مع تراجع الطلب على المعدن الاصفر بالاضافة الى انخفاض سعر الاوقية في البورصات العالمية ما يعد تصحيح في حركة الأسعار بالسوق المحلي بالتزامن مع زيادة المعروض محليا.

وعلمت المال من مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان الجرام فقد مساء اليوم نحو 5 جنيها للجرام ، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليبلغ نحو 2220 جنيها، مقارنة بسعره الصباحي الذي سجل 2225 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2538 جنيها)

وتراجع في محال الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 2538 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2220 جنيه)

واضافت المصادر ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفض مجددا بشكل طفيف نتيجة هبوط اوقية الذهب اليوم ليبلغ 2220 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1907 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18تذبذب متواصل وهو الأقل سعرا محليا ليبلغ 1907 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 17760 جنيها بعد تكبده خسائر بلغت 80 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 85560 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.760 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1924 دولار.