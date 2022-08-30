أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-8-2022.. وعيار 21 يسجل مستويات مرتفعة

واصلت أوقية الذهب ثباتها لليوم الثاني على التوالي بتداولات بورصة المعادن ، في ظل ترقب الأسواق ، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-8-2022 خلال بداية تعاملات اليوم بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

ويستقر سعر الذهب عند أعلي مستوي له خلال شهر أغسطس الجاري ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1082 جنيها، وهو نفس سعره أمس واليوم قبل فرض سعر الضريبة والمصنعية على الجرام.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-8-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1235 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا استقراره الملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1235 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1082 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند أعلى مستوى في شهر خلال تعاملات اليوم ليبلغ 1082 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (926 جنيهًا)

أما عن العيار الأقل سعرا والأكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 926 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8656 جنيها)

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 8656 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38285 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.235 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم عند 1735 دولارا.

ويؤثر في سعر الذهب بالأسواق المحلية عدد من العوامل والقرارات أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى سعر الفائدة على العملات وأخيرا سعر أوقية الذهب عالميا وحال حدوث أى صراعات دولية.