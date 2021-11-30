أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-11-2021.. وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات



عاود سعر الذهب اليوم الصعود مجددا بعد قفزة طفيفة في أوقية الذهب مجددا في تعاملات ثالث أيامها لبورصة المعادن العالمية بعد هبوطها أمس، ليقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-11-2021 في بداية تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية، وسط اتجاه صعودي للمعدن الأصفر اليوم.

وارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 3 جنيهات للجرام، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 792 جنيها للجرام، بعد تراجع في تعاملات أمس التى سجلت 789 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهات)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بقيمة نحو 3 جنيهات، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل باقي الأعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 792 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (680 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة الصعود محليا ليسجل 680 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6336 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28025 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1797 دولار.