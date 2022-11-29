أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022.. وعيار 21 يقفز 25 جنيها

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022 الارتفاع بشكل قوي مجددا ليقفز الجرام الواحد حوالي 25 جنيها في تعاملات سوق الصاغة الصباحية المحلية مدموعة بتأرجح سعر الدولار أمام الجنيه ، على العكس من نظيرتها العالمية والتى سجلت انخفاضا طفيفا.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا ، للمال ، إن سعر الذهب محليا ارتفع بشكل عنيف وسط تذبذب في المستويات على مدار الأسبوع ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية حوالي 1465 جنيها ، غير متضمن المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1674 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 25 جنيها ، ليسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات ويبلغ 1674 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل مصنعية والأكبر جودة والأقل مبيعا في مصر .

سعر جرام الذهب عيار 21 (1465 جنيها)

فيما تحول سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 من الهبوط للصعود في التداولات الصباحية ويسجل 1465 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1256 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة بالتعاملات الصباحية ليبلغ 1256 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11720 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 200 جنيه ليبلغ نحو 11720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 51894 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.674 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما انخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1755 دولارا.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من صعود الطلب مع انخفاض المعروض محليا من المعدن الأصفر ، فيما يستفيد أيضا من صعود سعر الدولار أمام الجنيه.