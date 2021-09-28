أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-9-2021 واستقرار عيار 21

تذبذب متواصل يسجله سعر المعدن الأصفر في بورصة المعادن العالمية ليشهد استقرار ملحوظ الان للاوقية ، ويستقر معه أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-9-2021 بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية وسط هدوء في التعاملات.

ويصعب توقع سعر الذهب نظرا للتذبذب ، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 770 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب جديد

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-9-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيه)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 770 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6160 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6160 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27311 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارًا.

وينتظر الجميع نتائج اجتماع الفيدرالى الامريكي مما يؤثر على الاستثمار في ادوات اخري غير الدهب ، فيما يسجل أسعار الذهب اليوم في مصر مستوي منخفض الا ان ذلك لم يساهم في زيادة الطلب محليا ، في الوقت الذي يسجل الذهب تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمي فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.