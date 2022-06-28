أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-6-2022.. وتذبذب عيار 21

ثبات جديد يفرض نفسه على سعر الذهب اليوم عالميا ومحليا مع ثانى أيام التداول بالبورصة العالمية للمعادن، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-6-2022 في مطلع التعاملات الصياحية بسوق الصاغة في ظل تراجع القوة الشرائية بالمحال.

وانخفض الجرام مساء أمس نحو 3 جنيهات قبل أن يعاود الثبات، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1104 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شاملى المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1004 جنيهات)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد عاود الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1004 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

فيما استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيها)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8032 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذب في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1887 دولارًا للأوقية.

وتسود حالة من التخبط في الأسواق العالمية بعد قرار المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وقيام بعض الدول بحظر التعامل على الذهب الروسي.