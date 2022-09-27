أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-9-2022.. وتراجع عيار 21

تراجع جديد سجله سعر الذهب عالميا في ثاني أيام التداولات الأسبوعية في بورصة المعادن العالمية ، ما ساهم في انخفاض جديد سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-9-2022 بشكل ملحوظ خلال تعاملات سوق الصاغة الصباحية لتراجع الطلب على المعدن الأصفر عالميا وهبوط الأوقية بشكل عنيف.

5 جنيهات هي قيمة التراجع في سعر الذهب صباحا ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1125 جنيها، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1130 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-9-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1286 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا اليوم في مصر ، ليسجل 1286 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1125 جنيها)

وأكد عدد من تجار الذهب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تأثر بقوة بهبوط السعر عالميا ليفقد نحو 5 جنيهات اليوم ويبلغ 1125 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (964 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا محليا ليسجل 964 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9000 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 8 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 9000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 39866 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 لحوالي 1.286 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1635 دولارا نهاية اليوم.

ويرجع انخفاض سعر الذهب على خلفية توجه المستثمرين للمضاربة في الدولار نتيجة صعود سعره بقوة، بالإضافة الى عدم وجود طلب على المعدن عالميا.