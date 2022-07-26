أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-7-2022.. وعيار 21 يسجل مستوى منخفضا

ضبابية في الرؤية حول مستقبل سعر الذهب عالميا في البورصة العالمية للمعادن بعد تسجيلها تذبذب مستمر أمس واليوم يتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-7-2022 والذي شهد ثبات صباحا في سوق الصاغة المحلية.

ووفقا لتجار الذهب بسوق الصاغة، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي لم يسجل تغيرا ليحافظ على مستوياته عند 987 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره أمس، غير شاملة المصنعية، وسط تراجع في الاقبال على المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1130 جنيها)

أكد التجار أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة عاود ثباته الملحوظ خلال التداولات ليبلغ نحو 1130 جنيها للجرام وهو العيار الأقل مبيعا في مصر نظرا لارتفاع سعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (987 جنيها)

واضافوا أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقر في سوق الصاغة ليسجل نحو 987 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لم يشهد اي تغير على مدار اليوم ليبلغ 858 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7896 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7896 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند مستوي منخفض لتبلغ نحو 35030 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت سعر أوقية الذهب ثبات عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1725 دولارًا.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب إن هناك إقبالا على شراء الغوايش وبعض المشغولات ولكن بنسب طفيفه خلال الوقت الحالي.