ارتفعت مجددا اوقية الذهب في ثاني تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد هبوطها امس ، ليقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-4-2022 في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية ليواصل الملاذ الآمن قفزاته مع استمرار تحرك سعر الدولار امام الجنية.

وربحت أوقية الذهب اليوم نحو 9 دولار للاوقية ويرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 5 جنيهات ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1115 جنيه للجرام، بعد صعوده امس في التداولات عند 1110 جنيها، فيما تتراوح المصنعية ما بين 60 الى 120 جنيه للجرام وفقا للقطعه او الشركة المصنعه

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1269 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم بقيمة نحو 5 جنيهات ، وهو اعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1269 جنيها، وهو العيار الاقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1115 جنيه)

اما سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد سجل قفزة جديدة ليواصل ارتفاعاته القوية مثل باقي الاعيره بالتعاملات الصباحية ليبلغ 1115 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 (965 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا بقيمة 5 جنيهات نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 965 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والاكثر في حساب المصنعيه

سعر الجنيه الذهب اليوم (8920 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8920 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39339 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.269 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1904 دولار بعد صعودها بقيمة 8 دولارات للاوقية الواحدة .