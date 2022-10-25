أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-10-2022.. وعيار 21 يواصل الاشتعال



ارتفعت من جديد في البورصة العالمية سجلها سعر الذهب اليوم عالميا ليعاود تحقيق أرباح على مدار اليوم، كما ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-10-2022 في تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، على خلفية ارتفاع سعر الأوقية وصعود سعر الدولار محليا.

ووفقا لنادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا، بلغت مكاسب المعدن الأصفر، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1130 جنيها للجرام، مقارنة بالتعاملات صباحا التى سجلت 1125 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1291 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 قفزة بقيمة نحو 5 جنيهات صباح اليوم، ليبلغ 1291 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1130 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1130 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (968 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 5 جنيهات ليسجل 968 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 9040 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها ليسجل نحو 9040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 40021 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.291 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات مساء اليوم نحو 1645 دولار بعد تسجيلها صباح اليوم نحو 1640.