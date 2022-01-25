أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-1-2022.. واستقرار عيار 21

افتتحت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليومية على ثبات في سعر الذهب اليوم ، بعد صعوده أمس حوالى 2 جنيه للجرام ، لتستقر معها أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 25-1-2022 ببداية التعاملات الصباحية في جميع محال الصاغة بمختلف المحافظات.

وعاود سعر الذهب ثباته مع صعوبة توقع للأسعار اليوم فيما تنتظر السوق العالمية بيانات اقتصادية أمريكية حول سعر الفائدة ستحدد مستقبل الذهب ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 804 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-1-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (918 جنيها)

وواصلت السوق المحلية ثباتها اليوم فىى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة ، ليستمر في نفس المستوي الآن ليسجل 918 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 804 جنيهات)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 804 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (688 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثانى على التوالي ليبلع 688 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6432 جنيها )

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6432 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28458 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر كيلو الذهب عيار 24 ليستمر عند 918 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1840 دولارًا لتستمر أسعار الذهب اليوم في مصر عند مستوياتها لتأثرها بالمعدن عالميا.