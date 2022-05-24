أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24-5-2022.. واستقرار عيار 21



استقرار جديد في سعر الذهب اليوم عالميا ومحليا في ثاني أيام التداول في البورصة العالمية للمعادن، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24-5-2022 في مستهل التعاملات الصباحية بسوق الصاغة مع صعوبة توقع مسار المعدن الأصفر.

ويتأثر سعر الذهب بأوقية الذهب عالميا وسعر الدولار أمام الجنيه، ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليسجل نحو 1055 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 70-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1205 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1205 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 1055 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهات)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 910 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيها)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37377 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.205 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1853 دولارًا للأوقية، فيما تسود توقعات بإمكانية تحقيق المعدن الأصفر قفزة مجددا على خلفية هبوط العائد على السندات الأمريكية.