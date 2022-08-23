أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-8-2022.. وعيار 21 يحافظ على مستوياته

استقرار جديد في بدايه التعاملات سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-8-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة بمصر ، بعد هبوطها بشكل عنيف امس بأول التداولات الاسبوعية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1065 جنيها لكل جرام بعد ثبات السعر في البورصة العالمية.

وتترقب الاسواق العالمية اجتماع الفيدرالى الامريكي نهاية الاسبوع الجاري حول تحديد السياسة النقدية الامريكية وسعر الفائدة ، وهو ما سيوضح حركة الذهب خلال الشهر المقبل ، في الوقت الذي يستقر سعر الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر وتتراجع مبيعاته محليا.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1218 جنيها)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اي تغيرات في المستوي ليسجل العيار اقل بيعا نحو 1218 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1065 جنيه)

واستقرت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 1065 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (914 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ف استقر ايضا ليبلغ 914 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8520 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ملحوظ عند نحو 8520 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37758 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.218 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1735 دولارًا للاوقية بعد خسارتها امس اكثر من 20 دولار نتيجة صعود سعر الدولار عالميا