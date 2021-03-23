اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-2-2021 وتراجع عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 24 (875 جنيهًا)
عمر سالم 1:01 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 1:01 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23–3-2021، التراجع بشكل ملحوظ في بداية التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية، خلال أول أيام تعاملاتها الأسبوعية على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميًّا في بورصة المعادن بلندن.

وتراجع سعر الذهب عالميا بعد ارتفاعه أمس، بنحو جنيهان ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 766 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره أمس التى سجلت 768 جنيها، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب

وترصد المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (875 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 875 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (766 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ ليسجل 766 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (654 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 654 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6128 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6128 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27125 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 875 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات، اليوم، نحو 1736 دولارًا.

صعود الذهب يدفع سعر الذهب في مصر للتراجع 

وشهد سعر الدولار ارتفاع عالميا مع صعود عوائد السندات الأمريكية مما دفع المستثمرين للجوء إلى الاستثمار في أدوات أخري خلاف المعدن الأصفر.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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