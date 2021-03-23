أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-2-2021 وتراجع عيار 21 نهاية التعاملات

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021، الهبوط بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات اليومية، خلال سوق الصاغة المحلية، على خلفية تراجع سعر الذهب، اليوم، في بورصة المعادن العالمية بلندن في ثانى أيام تعاملاتها.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 3 جنيهات للجرام، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 764 جنيهًا للجرام ، مقارنة مع أسعاره في تعاملات أمس التى سجلت 766 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (873 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 873 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى

سعر جرام الذهب عيار 21 (764 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا بشكل طفيف في نهاية التعاملات ليسجل 764 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (652 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 652 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6112 جنيهًا)

وتراجع سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6112 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27062 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 874 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1727 دولارًا.

تذبذب سعر الذهب في مصر مع انخفاض المبيعات

ويشهد سعر الذهب في مصر تذبذب كبير على مدار تعاملات اليوم مع تفاوت سعر الدولار مما يجعل المستثمرين في حيرة حول الاستثمار في ادوات الدين او المعدن الاصفر ، في الوقت الذي يتراجع الاقبال على الذهب.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.