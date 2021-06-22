أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-6-2021 وعيار 21 يرتفع جنيهان

واصلت أسعار أوقية الذهب الصعود بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي في تعاملات بورصة المعادن عالميا في ثاني أيام تعاملاتها الأسبوعية ، ليقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-6- 2021، في بداية التعاملات الصباحيه اليوميه في سوق الصاغة المحلية الآن.

ويسعي الذهب للصعود مجددا بعد هبوط باكثر من 30 جنيها خلال الاسبوع الماضي ليرتفع سعر الذهب بنحو جنيهان للجرام ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 771 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس والتى سجلت 769 جنيها ، غير متضمنه المصنعية التى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاع طفيف خلال التعاملات الآن ليبلغ 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعر في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (771 جنيه)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 771 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل ملحوظ ليسجل 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6168 جنيها)

وانخفض سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6168 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27293 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1787 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه