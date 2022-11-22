أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-11-2022.. واشتعال عيار 21 ليقفز 25 جنيها

اشتعلت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-11-2022 بشكل جنوني في مطلع التداولات بمحال الصاغة على مستوى الجمهورية ، مدفوعة بتحرك سعر الدولار أمام الجنيه ، بالرغم من انخفاض أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن.

وأعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن سعر الذهب قفز اليوم حوالي 25 جنيها للجرام ، فيما وصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية لنحو 1325 جنيها، مقارنة بسعره أمس والتى سجلت 1300 جنيه للجرام ، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-11-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1514 جنيها)

وبلغت أرباح سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 25 جنيها ، لاسيما أنه العيار الأعلى سعر في مصر ليبلغ 1514 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1325 جنيها)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند أعلى مستوى في تاريخه في التعاملات ليبلغ 1325 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1135 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1135 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10600 جنيه)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 200 جنيه ليبلغ نحو 10600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 46934 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.514 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبطت الأوقية في التعاملات بالبورصة العالمية للمعادن نتيجة صعود سعر الدولار لينخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات صباح اليوم وتسجل نحو 1741 دولارا.