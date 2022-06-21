أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-6-2022.. وعيار 21 يواصل مستوياته المنخفضة

ثبات عميق وركود يشهده سعر الذهب اليوم عالميا لليوم الرابع على التوالي بتعاملات بورصة المعادن العالمية، يصحبه استقرار في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-6-2022 خلال مطلع تعاملات اليوم الصباحية بكل محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

ويعاني أصحاب محال الذهب من عدم ارتفاع حركة البيع والشراء بالسوق المحلية نتيجة عدم تحرك سعر الأوقية عالميا وعدم وضوح الرؤية للاقتصاد العالمي، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1006 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره مساء أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

ووصف البعض عدم تحرك السعر بأنه فرصة للشراء، بعد أن شهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة ثباتا خلال التعاملات الآن ليسجل 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1006 جنيهات)

ووفقا للتعاملات اليومية فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لازال مستقرا بشكل ملحوظ خلال اليوم ليبلغ 1006 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والأعلى مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا قي مصر ليبلغ 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8048 جنيها، ليربح نحو 440 جنيها خلال أسبوع ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت أسعار أوقية الذهب عالميا اعلي مستوي في شهر عند 1840 دولارا للأوقية

ويتحدد أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لعدد من العوامل أبرزها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار أمام الجنيه بالإضافة الى سعره عالميا.