أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-9-2022.. وعيار 21 يقفز مجددا

خالفت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-9-2022 جميع التوقعات وواصلت الارتفاع بشكل ملحوظ خلال التداولات الصباحية في محلات الذهب على مستوى الجمهورية ، رغم هبوط سعر الأوقية عالميا في بورصات المعادن لمستويات متدنية.

ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض السببان الرئيسيان في صعود المعدن الأصفر محليا بقيمة 4 جنيهات ليستفيد بقوة ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في تعاملات الصباح نحو 1120 جنيها، مقابل 1116 جنيها للجرام فى تعاملات أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-9-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1276 جنيها)

واستفاد سعر جرام الذهب عيار 24 مع ارتفاع الطلب وقفز ليسجل نحو 1276 جنيها للجرام بدون مصنعية وهو العيار الأعلى سعرا والأقل مبيعا في مصر ارتفاعا بقيمة 104 جنيهات في تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1120 جنيها)

فيما ربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 حوالى 4 جنيهات للجرام في التعاملات ليبلغ 1120 جنيها؛ وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

وصعد صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 والذي يسجل ثاني الأعيرة الأكثر مبيعا بالسوق ليبلغ نحو 960 جنيهًا ؛ وهو العيار الأكثر شهرة بالوجه البحري والأقل سعرا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيها)

بلغ إجمالي أرباح الجنيه الذهب نحو 32 جنيها ليسجل السعر اليوم في مصر نحو 8960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وربح سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 124 جنيها لتسجل 39556 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.276 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما انخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1689 دولارا مع استمرار توقعات المتعاملين بمواصلة المعدن الأصفر الانخفاض عالميا.