اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-7-2021 واستقرار عيار 21

عيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام
عمر سالم 11:45 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21 11:45 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-7-2021  استقرارا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغة المحلية،خلال اليوم الثاني للتعاملات في البورصة العالمية للمعادن مع ثبات في سعر أوقية الذهب منذ تعاملات أمس الإثنين.

ولم يشهد سعر الذهب في مصر أي تغيرات في التعاملات الآن، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 792 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس المسائيه، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-7-2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (905 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 905 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيها)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل  في التعاملات ليبلغ 792 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6336 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28058 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 905 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1813 دولارًا.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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