أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-8-2022.. وعيار 21 يحافظ على مكاسبه

استقرار جديد يشهده سعر الذهب اليوم عالميا ومحليا خلال ثانى ايام التداول بالبورصة العالمية للمعادن ، فيما ثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-8-2022 في مطلع التعاملات الصياحية بسوق الصاغه في ظل ترقب الأسواق العالمية التصريحات بين امريكا والصين حول زيارة رئيسة البرلمان الامريكي لتايوان.

وشهد سعر الجرام امس ارتفاعا بقيمة 15 جنيها بسوق الصاغه قبل ان يحافظ على مستوياته، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1034 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره مساء امس ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1180 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعر ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1180 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1034 جنيه)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد عاود الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1034 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 881 جنيها)

فيما استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 881 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8272 جنيه)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8272 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36580 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.180 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذب في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1772 دولارًا للاوقية

وتسود حالة من التخبط في الاسواق العالمية بعد قرار المركزي الامريكي رفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي ، بالتزامن مع تحرك سعر الدولار امام الجنيه بالبنوك المصرية