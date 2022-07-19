أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-7-2022.. وعيار 21 يتراجع 5 جنيهات

لليوم الثاني على التوالي تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-7-2022 انهيارها المتتالي بشكل ملحوظ فى بداية تعاملات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات ، نتيجة استمرار هبوط الطلب على المعدن الأصفر محليا بالرغم من استقراره في تعاملات البورصة العالمية للمعادن.

وخسر الجنيه الذهب صباح اليوم حوالى 40 جنيها من قيمته بعد تراجع الجرام الواحد 5 جنيهات ، ووصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي إلى نحو 976 جنيها، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 981 جنيها، غير شاملة المصنعية على الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-7-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1118 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر هبوطه الملحوظ خلال الأسبوع، ليسجل 1118 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (976 جنيها)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الانخفاض متأثرا بهبوط الطلب ليخسر 5 جنيهات اليوم في التعاملات ليبلغ 976 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (836 جنيهًا)

وانهار أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا وانخفض محليا ليسجل 836 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7808 جنيهات)

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فيشهد ارتفاعا طفيفا في الطلب مع استمرار انخفاضه ليسجل نحو 7808 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 34658 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 1.118 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1710 دولارات صباح اليوم في البورصة العالمية للمعادن.