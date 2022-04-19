أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-4-2022.. وعيار 21 يخسر 18 جنيها

انهيار ملحوظ سجله سعر الذهب اليوم عالميا ليفقد المعدن مكاسبه، وينخفض معه أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-4-2022 بشكل كبير في مطلع تداولات اليوم بمحال الصاغة بالتزامن مع حالة بيع ملحوظة من المستثمرين في البورصة العالمية للمعادن لجني الأرباح مساء أمس.

وهبطت أوقية الذهب بأكثر من 15 دولارا عالميا، ويتراجع معها الذهب محليا بنحو 18 جنيها للجرام، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا الآن نحو 1022 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1040 جنيها، غير متضمنة المصنعية، وسط ركود كبير في المبيعات.

سعر الذهب اليوم

ينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1174 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر انخفاض بعد أن سجل تراجعا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1174 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1022 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل وكبير على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1022 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (872 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا هبوطا محليا ليسجل 872 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8176 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الان نحو 146 جنيها ويسجل نحو 8176 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36394 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.174 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنحو 15 دولارات لتسجل نحو 1978 دولار.