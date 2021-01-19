اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-1-2021 وثبات عيار 21

عيار 21 يسجل 805 جنيها للجرام مع ثبات سعر الذهب
عمر سالم 6:12 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21 6:12 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عاودت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في مصر استقرارها بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية اليوم في السوق المحلية لمحال الصاغة ، على خلفية ثبات سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية في لندن خلال ثاني ايام التعاملات.

وسجلت جميع اعيرة الذهب في مصر ثباتا متأثره بنظيرتها العالمية ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر وانتشارا نحو 805 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعارها في التعاملات المسائية أمس غير شاملة المصنعية على الجرام.

الذهب

وتنشر“المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر في التعاملات الصباحية الثلاثاء 19-1-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (921 جنيهًا)

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات اليومية ليصل إلى 921 جنيها وهو العيار الاغلي في مصر

اقرأ أيضا  الاقتصاد الصيني يخالف توقعات صندوق النقد وينمو 2.3% في 2020

سعر جرام الذهب عيار 21 (805 جنيهات)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات ، ليبلغ نحو 805 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (692 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتا عند 692 جنيهًا للجرام فى التعاملات الآن بسوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6440 جنيهًا)

فيما استقر أسعار الجنيه الذهب في مصر 6440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21

اقرأ أيضا  1.5 مليون طن إجمالى صادرات الموالح خلال 2020

سعر أوقية الذهب عيار 24

ارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27630 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 921 ألف جنيه اليوم.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1838 دولار

ضبابية بالمشهد وصعوبة توقع سعر الذهب في مصر

وتسود حالة من الضبابية في المشهد الدولي نتيجة عدد من العوامل ابرزها انتظار تنصيب الرئيس الامريكي الجديد حو بايدن غدا والاعلان عن حزمة التحفيز وما اذا كان سيصعد معها الدولار ام الذهب بالاضافة الى انتشار جائحه كورونا

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 13-1-2021 وعيار 21 يتراجع

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، انه من الصعب توقع أسعار الذهب اليوم في مصر ، موضحا ان الطلب على الذهب مازال متراجعا بالرغم من ان سعر الذهب لم يسجل مستويات مرتفعه.

يذكر ان أسعار الذهب تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق يتغير السعر صعودا وهبوطا محليا وعالميا نتيجة شراء المعدن الاصفر او بيعه من قبل المستثمرين بالبورصة العالمية ، كما ان السعر المتدني للذهب محليا يساهم في رواج المبيعات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19-1-2021 بالأسواق المصرية

عمر سالم 7:17 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21

«الغرف التجارية» تقترح عدم تخفيض سعر ضمان القطن عن 2500 جنيه للقنطار

دعاء حسني 7:15 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21

«أشعر بالفخر بعملي هنا».. إطلالة على أحوال موظفين مصريين في شركات صينية

أيمن عزام 12:56 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21

الكهرباء تتسلم جائزة فوز مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأفضل مشروع حكومي عربي

عمر سالم 10:34 م, الأثنين, 18 يناير 21

علي المصيلحي يوضح العدد الحقيقي للمستفيدين من الدعم التمويني

ياسمين فواز 7:03 م, الأثنين, 18 يناير 21

وزير التموين : ربط الموردين والمصدرين في سجل تجاري مجمع

ياسمين فواز 5:45 م, الأثنين, 18 يناير 21