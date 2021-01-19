أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-1-2021 وثبات عيار 21

عاودت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في مصر استقرارها بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية اليوم في السوق المحلية لمحال الصاغة ، على خلفية ثبات سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية في لندن خلال ثاني ايام التعاملات.

وسجلت جميع اعيرة الذهب في مصر ثباتا متأثره بنظيرتها العالمية ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر وانتشارا نحو 805 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعارها في التعاملات المسائية أمس غير شاملة المصنعية على الجرام. الذهب

وتنشر“المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر في التعاملات الصباحية الثلاثاء 19-1-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (921 جنيهًا)

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات اليومية ليصل إلى 921 جنيها وهو العيار الاغلي في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (805 جنيهات)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات ، ليبلغ نحو 805 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (692 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتا عند 692 جنيهًا للجرام فى التعاملات الآن بسوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6440 جنيهًا)

فيما استقر أسعار الجنيه الذهب في مصر 6440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21

سعر أوقية الذهب عيار 24

ارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27630 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 921 ألف جنيه اليوم.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1838 دولار

ضبابية بالمشهد وصعوبة توقع سعر الذهب في مصر

وتسود حالة من الضبابية في المشهد الدولي نتيجة عدد من العوامل ابرزها انتظار تنصيب الرئيس الامريكي الجديد حو بايدن غدا والاعلان عن حزمة التحفيز وما اذا كان سيصعد معها الدولار ام الذهب بالاضافة الى انتشار جائحه كورونا

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، انه من الصعب توقع أسعار الذهب اليوم في مصر ، موضحا ان الطلب على الذهب مازال متراجعا بالرغم من ان سعر الذهب لم يسجل مستويات مرتفعه.

يذكر ان أسعار الذهب تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق يتغير السعر صعودا وهبوطا محليا وعالميا نتيجة شراء المعدن الاصفر او بيعه من قبل المستثمرين بالبورصة العالمية ، كما ان السعر المتدني للذهب محليا يساهم في رواج المبيعات.