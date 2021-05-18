أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-5-2021 وعيار 21 يسجل 801 جنيه

ارتفع سعر الذهب اليوم عالميا في بورصة المعادن عقب مواصلة اوقية الذهب الصعود لاعلي مستوي في 4 أشهر ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-5-2021 ، بشكل كبير خلال بداية التعاملات اليومية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

كما ارتفع عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين القبلي والبحري بواقع جنيهان للجرام الواحد ، ليسجل العيار صباح اليوم نحو 801 جنيها ، مقابل أسعاره امس في الصاغه والتى سجلت 799 جنيها مساءا ، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-5-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (913 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 913 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (801 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 صعود بشكل ملحوظ ليسجل 801 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (687 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 687 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6408 جنيهًا)

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في التعاملات نحو 6408 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28302 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 913 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1869 دولارًا ببداية التعاملات.

تراجع الدولار يصعد بسعر الذهب في مصر

وارتفع سعر الذهب في مصر مع صعود اوقية الذهب عالميا على خلفيه هبوط سعر الدولار الامريكي عالميا مما ساهم في زيادة الاستثمار في المعدن الاصفر مع تخوفات لدي المستثمرين من ازمة كورونا مما يجبرهم للجوء الى الملاذ الآمن وهو الذهب.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.