أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-10-2022.. وانخفاض عيار 21

انخفضت مجددا أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-10-2022 بشكل طفيف بعد انخفاضها امس بقوة في سوق الصاغة، على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الأوقية نحو 12 من قيمتها خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثاني أيام تعاملاتها مع للبيع وسط تذبذب بالأسعار.

وعلمت “المال” من تجار للذهب، أن جرام الذهب فقد جنيهين ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1110 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1112 جنيها، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم جنيهين من قيمته، ليسجل 1270 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1110 جنيهات)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بالتعاملات الصباحية ليبلغ 1110 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (951 جنيهًا)

وانخفض جرام الذهب عيار 18 لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ العيار الأقل سعرا محليا ويبلغ 951 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8810 جنيهات)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر انخفاضا بشكل ملحوظ ليسجل نحو 8810 جنيهات، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وواصلت أوقية الذهب عالميًّا تراجعها خلال التعاملات اليوم لتصل الى نحو 1649 دولارا، لتخسر الأوقية اكثر من 12 دولارا خلال تعاملاتها الصباحية.