أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-5-2022.. وعيار 21 يعاود الارتفاع

بدأ سعر الذهب اليوم تعاملاته اليومية في البورصة العالمية على ارتفاع ملحوظ خلال ثاني أيام التداولات لتعاود معه أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-5-2022 الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع هبوط سعر الدولار أمام الجنيه.

من جانبه كشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، أن سعر الذهب في مصر ارتفع نحو 8 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن 1084 جنيها، بعد تسجيله أمس مستوى 1076 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.



سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-5-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1240 جنيها)

وحقق سعر جرام الذهب عيار 24 مكاسب جديدة نحو 8 جنيهات ، ليسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1240 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل مصنعية والأكبر جودة والأقل مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1084 جنيها)

وأشار نجيب إلى أن جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز مثل باقي الأعيرة بشكل كبير في التعاملات ليبلغ 1084 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (930 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعه فى التعاملات الصباحية ليبلغ 930 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8672 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 64 جنيها ليبلغ نحو 8672 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 38440 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.240 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما صعد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1824 دولارا.

وعاود سعر أوقية الذهب الصعود بعد أسبوع من الهبوط في التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية بواقع 20 دولارا للأوقية واستفادت بها أسعار الذهب اليوم في مصر ليسجل أعلى مستوى فى أسبوع.