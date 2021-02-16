أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-2-2021 وصعود عيار 21

بدأت بورصة المعادن العالمية بلندن تداولاتها اليومية على صعود سعر الذهب عالميا في مستهل تعاملات اليوم ليرتفع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-2-2021، بشكل ملحوظ بداية التعاملات في سوق الذهب المحلي بمحال الصاغة بمصر.

وتابع ذلك ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهان للجرام الواحد عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا ليبلغ الجرام نحو 798 جنيهًأ، مقارنة 796 جنيها نهاية تعاملات امس، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة. سعر الذهب

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16ـ2ـ2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (912 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، جنيهان الآن خلال التعاملات اليومية، ليسجل 912 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (798 جنيهًا)

فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل ملحوظ في مستهل التعاملات ليسجل الآن 798 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (684 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 684 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6384 جنيهًا)

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر 6384 جنيهًا ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 حتي الآن نحو 27360 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 912 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1827 دولارا.

الصاغة: تذبذب سعر الذهب بالتزامن مع تراجع الطلب

ويسجل سعر الذهب محليا وعالميا تذبذبًا بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع صعودًا وهبوطًا، لا سيما خلال تعاملات امس ليرتفع مجددا بنحو 13 دولارا لأوقية الذهب الآن ببورصة المعادن

وتحاول محال الذهب جاهدة تحريك السوق، وجذب المشترين في ظل ركود رهيب في المبيعات خلال الفترة الماضية والحالية، بالتزامن مع أزمة كورونا وتراجع الطلب على المعدن الأصفر

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

