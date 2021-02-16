اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-2-2021 وصعود عيار 21

الصاغة: تذبذب سعر الذهب بالتزامن مع تراجع الطلب
عمر سالم 7:13 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21 7:13 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت بورصة المعادن العالمية بلندن تداولاتها اليومية على صعود سعر الذهب عالميا في مستهل تعاملات اليوم ليرتفع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-2-2021، بشكل ملحوظ بداية التعاملات في سوق الذهب المحلي بمحال الصاغة بمصر.

وتابع ذلك ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهان للجرام الواحد عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا ليبلغ الجرام نحو 798 جنيهًأ، مقارنة 796 جنيها نهاية تعاملات امس، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة.

سعر الذهب

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16ـ2ـ2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (912 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، جنيهان الآن خلال التعاملات اليومية، ليسجل 912 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 13-2-2021 فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (798 جنيهًا)

فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل ملحوظ في مستهل التعاملات ليسجل الآن 798 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (684 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 684 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6384 جنيهًا)

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر 6384 جنيهًا ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا

اقرأ أيضا  الدسوقى : ارتفاع مرتقب فى إنتاج وتصدير المواد العازلة العام الحالى

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 حتي الآن نحو 27360 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 912 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1827 دولارا.

الصاغة: تذبذب سعر الذهب بالتزامن مع تراجع الطلب

ويسجل سعر الذهب محليا وعالميا تذبذبًا بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع صعودًا وهبوطًا، لا سيما خلال تعاملات امس ليرتفع مجددا بنحو 13 دولارا لأوقية الذهب الآن ببورصة المعادن

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14-2-2021 وثبات عيار 21 بمنتصف التعاملات

وتحاول محال الذهب جاهدة تحريك السوق، وجذب المشترين في ظل ركود رهيب في المبيعات خلال الفترة الماضية والحالية، بالتزامن مع أزمة كورونا وتراجع الطلب على المعدن الأصفر

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 16-2-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

«الغرف التجارية» تطالب بإعلان سعر ضمان لمحصول القطن لعام 2021

دعاء حسني 7:46 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

«الحاصلات البستانية» تعلق آمالها على 8 أصناف تصديرية

الصاوي أحمد 7:37 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

رئيس الشركة لـ«المال»:7مليارات جنيه اجمالى استثمارات مصنع الدلتا للسكر

محمد مجدي 7:32 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

معهـد التمـويـل الـدولـى يتوقع تجاوز نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصـر %4 فى 2021/ 2022

خالد بدر الدين 6:58 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

الجمارك تستعد لتشكيل فريق مراقبة للمراكز اللوجستية

السيد فؤاد 1:53 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21