أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-6-2022.. وارتفاع عيار 21



عاودت البورصة العالمية الصعود مجددا ببداية تعاملاتها اليومية بعد انهيارها بنهاية أمس ، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-6-2022 في مطلع تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، مع استمرار تذبذب الأسعار عالميا ومحليا في انتظار تحديد سعر الفائدة الأمريكية.

وربح سعر الذهب صباحا نحو جنيهين ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 995 جنيها للجرام، مقارنة بتعاملات مساء اليوم التى سجلت 993 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار بشكل مختلف.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-6-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1140 جنيها)

وسجل جرام الذهب عيار 24 صعودا نحو 2 جنيه على مدار اليوم ، ليبلغ 1140 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (995 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا طفيفا كباقي الأعيرة في التعاملات ليبلغ 995 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (855 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة جنيهين ليسجل 855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 7970 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 16 جنيها ليسجل نحو 7970 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 35340 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1825 دولارا ، وسط تذبذب مستمر في التعاملات انتظار لقرار الفيدرالى حول سعر الفائدة الأمريكية.