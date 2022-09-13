أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-9-2022.. وعيار 21 يسجل 1116 جنيها

سجلت أوقية الذهب ثباتا متواصلا لليوم الثاني في بورصة المعادن وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية، فيما تترقب أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-9-2022 الأسواق العالمية وسط ثبات خلال التعاملات الصباحية للمعدن الأصفر بجميع محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وقد يتحرك سعر الذهب في مصر حال ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1116 جنيها للجرام، وهي نفس مستوياته أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1274 جنيها)

محليا سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا استقرار صباحا بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1274 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1116 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 ثبات اليون في التداولات بسوق الصاغة ليبلغ 1116 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (956 جنيهًا)

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 18 على مستوياته عند 956 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8928 جنيها)

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ويظل عند 8928 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.274 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1728 دولار.

ويستفيد سعر الذهب في مصر من تحرك أوقية الذهب عالميا أو ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه. بالبنوك أو اشتعال الطلب على المعدن الأصفر داخل السوق المحلية.