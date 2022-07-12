أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-7-2022.. وعيار 21 يواصل مستوياته المنخفضة

لليوم الثاني علي التوالي تستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-7-2022 بعد هبوطها صباح أمس في جميع محال الصاغة بالسوق المصرية، مع استمرار تدني سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية على خلفية صعود الدولار الأمريكي ما دفع المستثمرين للتخلي عن المعدن الأصفر.

وبدأت محال الذهب تعاملاتها رابع أيام العيد على ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا ليسجل الجرام نحو 1000 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1146 جنيها)

أما عن جرام الذهب عيار 24 الأكبر سعرا في مصر والأكثر جودة فقد ثبت بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليبلغ 1146 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل بيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1000 جنيه)

كما استقر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 1000 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (857 جنيهًا)

وأيضا شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثبات متواصل ليبلغ 857 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8000 جنيه)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35526 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.146 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1734 دولارًا للأوقية، ولازال يؤكد البعض ان المعدن الأصفر يتأثر برفع سعر الفائدة الأمريكية وصعود سعر الدولار الأمريكي لاعلي مستوي منذ 20 عاما.